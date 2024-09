"Mio padre era eccezionale, mancherà a tutti"

"Papà amava follemente questa casa e tutto quello che rappresentava, ossia la famiglia. Una casa piena di ricordi, di aneddoti, di immagini di lui e mamma. Loro che adesso sono sicuramente insieme, come ai vecchi tempi". Elvira Lina parla con affetto e un dolore estremamente dignitoso del padre Alberto, morto giovedì a 77 anni, nel giardino di casa, a seguito di un tragico e imprevedibile incidente domestico. Alberto Lina, era infatti nell’area cortiliva intento a tagliare con la motosega alcuni rami caduti dopo il temporale dell’altro giorno. Forse per una caduta o per un malore, ha perso il controllo della motosega che gli ha provocato una ferita profonda alla gola, risultata fatale. Alberto viveva nella grande casa con la figlia Elvira, il genero Paolo e gli amatissimi nipoti Ettore di 14 anni ed Emilio di 12 anni. E’ stato il più grande a trovare il nonno: "I miei figli hanno gestito la situazione tragica con estrema maturità e senso di protezione nei miei confronti – racconta Elvira –. Si pranzava e cenava sempre insieme: verso le 12 ho detto loro di cercare il nonno perché stranamente non aveva messo ‘avanti’ il pranzo. Il suo telefono era in camera e la bici elettrica al suo posto: ho iniziato a preoccuparmi. Ettore è andato a cercarlo, l’ha trovato lui rivolto a terra. Io ero a 10 metri e mi sono bloccata: mio figlio ha saputo gestire tutta l’emergenza, sapeva che numeri chiamare, mentre Emilio era andato a cercare i documenti del nonno. Sono stati eccezionali: sono certa che papà in questi anni abbia insegnato loro moltissimo". "Che uomo era papà? ‘Burbero’ a volte ma così intelligente, capace, divertente; lui e mamma mi hanno portata ovunque. Dopo la morte di mamma (nel 1996) siamo ‘ricostruiti’, sempre più legati e quando mi sono sposata mio marito ha capito quanto era importante per me continuare a vivere in questa casa, tutti insieme".

"Un grande e lungimirante imprenditore – lo definisce la figlia – che nel 1980, partendo dal nulla, ha dato vita all’impresa di informatica ‘Data’ per la gestione di hardware e software. Si è laureato in Economia a Parma e ha ricreato la sua identità, coltivando le sue passioni come la cucina: teneva corsi di cucina per gli amici e le feste a casa nostra erano memorabili e divertenti. Io ero il suo aiuto cuoco, e da lui e mamma ha appreso questa passione per i fornelli (poi trasformata in attività con l’apertura di Gastrolab, chiuso di recente e che sempre vedeva Alberto dare una mano alla figlia)". ‘La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime o il mare’: è la frase di Blixen che la famiglia ha scelto per ricordare Alberto che da oggi alle 14 sarà alla Terracielo Funeral Home, fino alle esequie, organizzate dalle onoranze Salvioli, per lunedì alle 11 nella cappella della casa funeraria, per poi procedere per l’ara crematoria e, infine, riposare per l’eternità a fianco della moglie.

Maria Silvia Cabri