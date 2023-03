"Mio padre mi ha picchiata" Uomo a processo

Avrebbe colpito con violenza la figlia, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni a seguito di un banale litigio. In altre occasioni, secondo le accuse, l’avrebbe aggredita verbalmente. E’ stato rinviato ieri a giudizio un papà modenese 40enne, indagato per maltrattamenti nei confronti della figlia minore. I fatti risalgono al giugno del 2021 e a denunciare l’uomo era stata la moglie, dalla quale ora l’imputato risulta separato. La vicenda nasce proprio in un contesto conflittuale tra i coniugi che avevano iniziato il percorso della separazione. Nell’ambito del contesto familiare delicato la ragazzina – un pomeriggio – sarebbe stata strattonata e colpita dal padre. La giovane – in base a quanto emerso dalle indagini – aveva chiesto infatti al genitore il permesso di uscire con alcuni coetanei ma l’uomo non le avrebbe dato il consenso. Sarebbe così nato un violento litigio tra il padre e la figlia, al termine del quale l’uomo l’avrebbe colpita sulla spalla. La moglie dell’imputato aveva subito allertato le forze dell’ordine e, nei confronti del 40enne, era scattata la denuncia e mamma e figlia erano state allontanate. La donna – sentita dagli inquirenti – aveva poi fatto presente come il marito si fosse mostrato più volte aggressivo con la ragazzina durante i litigi tra le mura domestiche. Ieri l’imputato, che non ha precedenti, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti.

v. r.