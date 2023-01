Miraggio neve, alberghi vuoti o chiusi "Una sola prenotazione al camping"

È un pianto generale in Appennino per le conseguenze derivanti dalla mancanza di neve. La situazione è anomala in una stagione a sua volta anomala, con temperature molto al di sopra della media; tra l’altro le previsioni meteo promettono ancora giorni ’caldi’ col sole, scoraggiando gli amanti della neve a salire in montagna.

Ieri a mezzogiorno, a Montecreto, il termometro segnava più 12 gradi, ma è stato così nella stragrande maggioranza del territorio, eccetto alle altitudini più elevate. In paese non sembrava il periodo delle feste natalizie per la grande calma riscontrata. "Ora abbiamo una sola prenotazione, per un giorno, di una famiglia. Siamo vuoti, come lo sono i ristoranti, i bar, tutto. É una desolazione", si sfoga Antonietta Bagatti, del Campeggio Villaggio ’Parco dei Castagni’, un 4 stelle, all’interno di un parco naturale di castagni secolari, e titolare dell’agenzia immobiliare Le Mura. La struttura può ospitare 280 persone tra gli stanziali, le piazzole e i bungalow-chalet. "Nemmeno con il Covid – dice – ci eravamo trovati in una situazione analoga. Non era mai successo che a Capodanno non riempissimo. La situazione era buona, ma poi hanno iniziato a fioccare le disdette già prima di Natale. E pensare che avevamo accettato anche prenotazioni senza il versamento della caparra. Non lavorare in questo periodo delle vacanze natalizie significa avere perso la stagione invernale. Siamo estremamente penalizzati dalla mancanza di neve, abbiamo tutto il personale assunto e niente lavoro. In Appennino alcuni alberghi addirittura sono rimasti chiusi". E ci si aggrappa a saggi proverbi di un passato lontano sperando nell’arrivo della neve. "Santa Bibbiana, 40 giorni e una settimana..." snocciola Antonietta Bagatti che conta i giorni. Dal 2 dicembre, giorno in cui si festeggia la santa, si dice che il meteo resti invariato 40 giorni.... "A metà gennaio, dunque, ci auguriamo cambi il tempo". Come si ricorderà, due anni fa, in piena pandemia, ci furono nevicate eccezionali con un manto di parecchi metri sul Cimone e non era permesso sciare. Sembra una beffa, ora che tutti gli impianti sono pronti, la neve è un miraggio. "Una situazione – osserva Alberto Canovi, presidente della CNA dell’Appennino modenese – che ha provocato in questi giorni cancellazioni, in alcune strutture anche del 50%, cosa che non si riflette solo sugli impianti di risalita e le strutture ricettive, ma anche sulla ristorazione e sul commercio. Imprese sulle quali già gravano i rincari delle bollette energetiche". Secondo CNA, bene ha fatto il presidente della Regione Stefano Bonaccini a chiedere un incontro al governo per attivare procedure e prendere iniziative che consentano di affrontare questa emergenza, "emergenza – spiega Canovi – che coinvolge un’intera filiera. Per questo auspichiamo che le iniziative, a partire da un auspicabile posticipo dei mutui, si rivolgano non solo alle realtà direttamente coinvolte da questa situazione, ma a tutte le attività economiche che rientrano in questo ambito". Per CNA c’è dell’altro: "É evidente come il cambiamento climatico stia condizionando l’attività turistica del territorio. Questo impone investimenti non solo su impianti di innevamento di nuova generazione, ma anche su attività che possano rappresentare un’alternativa, o quanto meno un’integrazione, degli sport sciistici".

Walter Bellisi