Mirandola a tutto beat Suona la beneficenza

Avis e Amici della Musica di Mirandola organizzano uno straordinario pomeriggio di musica ’Italian beat festival Mirandola’ in programma domani alle 16.30. Nella cornice dell’auditorium ’Rita Levi Montalcini’ i Pronti Attenti Via, Martin e la sua Band, Mel Previte, Elena Federici e Graziano Romani proporranno le più belle canzoni dei più celebri artisti italiani che hanno caratterizzato gli anni Sessanta, un’epoca di grandi cambiamenti in cui tutto sembrava possibile e la musica italiana viveva uno dei suoi periodi di maggiore produzione.

Nel pomeriggio musicale, che servirà per l’autofinanziamento delle due associazioni, verranno proposti brani tratti dai repertori di cantanti e gruppi come Patty Pravo, i Nomadi, Caterina Caselli, Equipe 84 e Ricchi & Poveri, solo per citarne alcuni. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria dell’associazione Amici della musica (Via Castelfidardo 13 – 3278109081) entro le 12 di oggi.

a.g.