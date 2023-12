Mirandola, addio storica volontaria

Il canile di Mirandola piange la perdita di una delle sue volontarie storiche: Paola Capelli, di Concordia. "Siamo tutti affranti per la morte di Paola – affermano dal Comune di Mirandola –. Da venti anni era con noi e ha sempre fatto tutto quello che ha potuto per il bene dei cani e dei gatti ospiti nel rifugio. Tutti noi sentiremo la sua mancanza. Era sempre disponibile, fedele al suo ruolo di volontaria, e allegra, sempre sorridente: la sua ‘specialità’ era quella di preparare i pasti per gli animali e, infatti, noi, affettuosamente, l’avevamo soprannominata ‘la chef’. Ciao Paola e grazie per tutto quello che ha fatto per noi e per i nostri amici animali".

La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato molto cordoglio: tanti i messaggi di vicinanza lasciati sul sito del canile di Mirandola.