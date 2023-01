Mirandola, al via la rubrica fotografica sui canali social

Raccontare Mirandola in tutta la sua bellezza, scoprendone anche le angolature più nascoste attraverso gli scatti di fotografi professionisti e non ma ugualmente animati dalle passioni per la fotografia ed il territorio. Con questi presupposti nasce la rubrica fotografica social ’Fuori e dentro le Mura’ ideata dall’assessore alla Promozione del Territorio Fabrizio Gandolfi (foto). Gli scatti, curati dalla fotografa Sofia Dalcò, verranno pubblicati ogni giorno sulle pagine Facebook ed Instagram ’Terre dei Pico’ e le più iconiche ricondivise sulle pagine del Comune al mercoledì e sabato. Un ’viaggio’ aperto anche a chiunque desideri inviare le proprie foto a [email protected]