Mirandola, campo intitolato a Leonardo

L’Amministrazione Comunale di Mirandola intitolerà oggi, alle ore 18, il campo sportivo di via Toti alla memoria del piccolo Leonardo Lugli. Il piccolo calciatore della Mirandolese, strappato alla vita all’età di sette anni da un male incurabile, viene ricordato per il suo sorriso e per la passione per il calcio. Previsto un momento di raccoglimento aperto alla partecipazione della cittadinanza e della comunità, caratterizzato dalla presenza – in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale – dei Consiglieri Guglielmo Golinelli e Marco Donnarumma.

La famiglia – attraverso un messaggio recapitato alla Segreteria del sindaco – ringrazia sentitamente la comunità, l’Amministrazione, la Prefettura e la Mirandolese per l’affetto, la sensibilità e l’attenzione dimostrata.