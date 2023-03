Mirandola, cassaforte rubata ritrovata al parco Segnalata alle Gev durante la raccolta dei rifiuti

Rinvenute ieri mattina seminascoste dalla vegetazione, al parco ’La Favorita’, una cassaforte e la carriola utilizzata per trasportarla. Nel parco, dalle 9.30, era in corso la seconda "Passeggiata Ecologica" (sarà riproposta il 15 aprile), organizzata dall’associazione "Penso Positivo", patrocinata del Comune di Mirandola e dalle GEV (guardie ecologiche). Giunti quasi al termine della pulizia del parco, accumulando svariati sacchi di rifiuti, una residente del luogo si è avvicinata alla comitiva. "Richiamata dalle nostre divise – racconta la guardia ecologica Daniele Ruosi – una signora con il suo cagnolino, intorno alle 11,30, ci ha raggiunto per segnalare la presenza di un armadio metallico e di una carriola. Io e un collega abbiamo raggiunto il punto preciso in cui parzialmente nascosti dalla vegetazione c’erano i due oggetti, già lì da giorni. La carriola era evidentemente servita per il trasloco in quel posto dopo il furto in qualche abitazione dei paraggi. Abbiamo ispezionato il forziere, un taglio netto, evidentemente eseguito con un flessibile, indicava l’operato dei ladri. Abbiamo subito avvertito la polizia municipale che ha fatto intervenire i carabinieri di Mirandola. Oggetti sequestrati".

Flavio Viani