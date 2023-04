Mirandola, condono sui crediti senza speranza

Il Comune ha deciso di rinunciare al recupero di circa 600mila euro, ovvero a crediti vetusti fino a 1.000 euro di importo di difficile, se non impossibile, esazione affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2015. Lo stralcio – si fa sapere dall’amministrazione - non incide sul bilancio comunale, poiché i crediti con anzianità superiore a 5 anni sono neutralizzati con un accontamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In sostanza per il comune si tratta di un’operazione di "pulizia" del bilancio comunale. La decisione muove dall’approvazione di due delibere, che consentono tra l’altro la ripresa delle rateizzazioni sospese per i crediti di maggior importo e offrono ai contribuenti la possibilità di chiudere, attraverso un accordo conciliativo, le liti tributarie davanti alle commissioni provinciali e regionali ed alla Corte di Cassazione. "Una decisione ispirata a razionalizzazione, equità ed aiuto - afferma l’assessore al Bilancio Roberto Lodi (nella foto) - adottata facendo nostra la facoltà attribuitaci dall’attuale governo con la legge di Bilancio 2023". Un primo blocco di interventi riguarda le controversie tributarie, per le quali stati previsti tre istituti: la definizione agevolata del contenzioso pendente al 1° gennaio 2023 col pagamento della sola imposta, in tutto o in parte; la conciliazione agevolata con l’accordo tra comune e contribuente e riduzioni delle sanzioni ad un diciottesimo; l’accordo transattivo per ricorsi pendenti in Corte di Cassazione con la riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo. È stata, inoltre, prevista la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti rateali, al 1° gennaio 2023. "Mirandola – dichiara Lodi - sceglie dunque di accelerare nella riscossione dei crediti ancora in essere e tende la mano alla cittadinanza con lo stralcio totale dei crediti fino a mille euro e la possibilità di riprendere le rateizzazioni sospese".

Alberto Greco