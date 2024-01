Mirandola, corsa a sindaco. M5s ago della bilancia: "Intesa con il Pd lontana"

Col suo pacchetto di quasi un migliaio di voti e un consenso che negli ultimi cinque anni si è consolidato tra amministrative 2019 e politiche 2023 intorno all’8/9%, il Movimento 5 Stelle mirandolese si prepara a giocare un ruolo da ago della bilancia nella partita del prossimo sindaco della città dei Pico. Ed è per questo che insistentemente è corteggiato dal Pd, che deve assolutamente risalire rispetto al 26,67%, conquistato nei consensi alle ultime elezioni politiche, per riuscire nel tentativo di riprendersi il Comune. A tirare le fila del movimento pentastellato nell’Area Nord è Mattia Veronesi, oggi presidente del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e consigliere comunale a Finale Emilia.

Vero Veronesi che vi siete accordati col Pd sul nome del candidato sindaco di Mirandola?

"Smentisco questa ricostruzione. Ci sono certo delle discussioni in atto tra movimento e Pd su Mirandola come su altri comuni che andranno al voto. Ma siamo decisamente molto lontani sia da un accordo di programma che per noi è fondamentale, sia sulle persone. Non so se ci si arriverà, è ancora tutto molto complicato".

Della proposta avanzata dalla segreteria Pd di "primarie di coalizione" per decidere il nome del candidato.

"Al di là delle primarie credo che sia prima di tutto fondamentale la linea politica e di progetto su Unione Comuni Modenesi Area Nord e Mirandola. Poi si passerà ai nomi, magari non ce ne sarà bisogno, chissà".

Quali sono gli ostacoli sul cammino di un accordo?

"La cosa importante è capire se il Pd ha veramente capito gli errori che ha commesso negli ultimi 7/8 anni che hanno poi permesso alla Lega di vincere la città di Mirandola e che, poi, ci ha portato in questa condizione. Da lì poi bisogna ripartire e ripensare atteggiamenti e progetti. Il Movimento non è una spilla che si può appendere al bavero per prendere due voti. Siamo contenuti, idee e progetti. Se non ci sono quelli piuttosto stiamo fermi che facciano più bella figura. In un modo o nell’altro se vogliamo costruire qualcosa di nuovo e valido da proporre ai cittadini da un qualche punto bisogna partire".

Cosa significa fermi, che non vi presenterete?

"Fermi significa niente accordo. Non credo che esista la possibilità che il Movimento non si presenti".

Alberto Greco