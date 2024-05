Mirandola, corsa affollata alle urne. A Concordia sfida tutta al femminile

A mezzogiorno di ieri con la scadenza per la consegna delle liste si è definito il quadro dei candidati nella bassa negli 11 Comuni al voto. La campagna elettorale entra nel vivo e sarà battaglia per strappare la fiducia dei propri concittadini e soprattutto per sconfiggere l’astensione, che ha caratterizzato le ultime tornate. Rispetto agli annunci della vigilia la giornata di ieri non ha riservato sorprese sui candidati. Corsa affollata a Mirandola dove gli aspiranti sindaci sono 4: Carlo Bassoli sostenuto da 4 liste (Pd, Siamo Europa – Azione con Calenda per Mirandola, Sinistra Civica per Mirandola, Per Mirandola con Stefano Toscani); Letizia Budri sostenuta da 4 liste (Lega – Budri Sindaco, Letizia Budri Sindaco – Lista Civica, Forza Italia, Fratelli d’Italia); Giorgio Cavazza sostenuto da ’Movimento 5 Stelle’; Giorgio Siena sostenuto da ’Mirandola 50mila - Lista Civica + M’. Ma, anche a San Possidonio la gara vede alla partenza 3 candidati sindaci: Donato Bergamini sostenuto da ’San Possidonio che cambia’; Carlo Casari sostenuto da ’San Possidonio – Impegno per il bene Comune’; Veronica Morselli sostenuta da ’San Possidonio futura’. Le altre sfide, veri e propri duelli, vedono in campo: a Bastiglia Francesca Silvestri sostenuta da ’Insieme per Bastiglia’ opposta a Giuseppe Vandelli sostenuto da ’Progetto Comune’; a Cavezzo Antonio Turco sostenuto da ’Cavezzo è impegno comune’ contro Stefano Venturini sostenuto da ’Centrodestra unito moderati e civici – Crescere Cavezzo’; a Concordia, unica contesa tutta al femminile, Federica Luppi sostenuta da ’Noi per Concordia’ se la dovrà vedere con Marika Menozzi sostenuta da ’Cresciamo Concordia’; a Medolla Alberto Calciolari sostenuto da ’Vivi Medolla’ avrà di fronte Monica Zavatti sostenuta da ’Medolla al Centro’; a Ravarino Maurizia Rebecchi sostenuta da ’Passione e Futuro per Ravarino’ sarà insidiata da Germano Cuccoli sostenuto da ’Insieme per Ravarino’. Inoltre, a San Felice Michele Goldoni sostenuto da ’Noi Sanfeliciani’ ha raccolto il guanto lanciato da Alberto Silvestri sostenuto da ’Rigeneriamo San Felice’; a San Prospero, si ripropone la sfida di 5 anni fa tra Sauro Borghi (San Prospero 2030 – Sauro Borghi Sindaco) e Bruno Fontana (San Prospero per il Cambiamento). Due sono i candidati sindaco a Soliera: Caterina Bagni sostenuta dalla coalizione di centrosinistra, costituita da Partito democratico, ViviAmo Soliera e Sinistra Ambientalista. E Alberto Ferrari, candidato della coalizione di centro destra composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Rilanciamo Soliera e Ambiente Centro. A Campogalliano sono 5 i candidati: Daniela Tebasti per il centro sinistra (Pd, Azione, Italia Viva, AVS), Flavio Liguori con la civica 41011 La tua Campogalliano, Cesare De Paoli con ’Progetto Campogalliano’, Tatiana Bocedi per il centro destra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Cambia Campo) e per M5S Lauro Artioli.

Alberto Greco

e Maria Silvia Cabri