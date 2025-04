Mirandola, corsi full time al Biomedicale

ITS Biomedicale di Mirandola si è ormai conquistata un posto di rilievo nell’ambito delle scuole di tecnologia italiane, tanto da presentarsi come una Academy di alta formazione nel settore biomedicale. Quest’anno ITS Biomedicale si presenta con 5 bienni full time che sono in partenza a Bologna, dove è stata aperta una sede nel 2024, e a Mirandola. La sua posizione strategica permette un dialogo continuo con le 100 aziende del distretto e un’attenzione particolare alle loro esigenze. I corsi post-diploma sono gratuiti, a numero chiuso e hanno l’obiettivo di qualificare tecnici superiori per la gestione, assistenza e health care IoT dei dispositivi medici, tecnici superiori per la raccolta e analisi dei dati nel settore Biomedicale e tecnici superiori per la produzione di dispositivi medicali.

Al. Gr.