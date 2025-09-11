"Mirandola, i nuovi agenti già in partenza"

Salutato dagli amministratori locali con grande enfasi l’arrivo il 24 giugno di 11 nuovi agenti al Commissariato Polizia di Stato di Mirandola, già da inizio del prossimo anno l’organico tornerà ad essere nuovamente carente. Da anni il Commissariato di Mirandola, sistemato in una sede inadeguata, si trovava sottorganico al punto da non potere garantire il pattugliamento notturno e nella impossibilità di assolvere i gravosi compiti che gli competono. Erano rimasti in 26 a dovere sobbarcarsi, con turni pesanti, un servizio territoriale fondamentale e, ogniqualvolta venivano assegnati a Modena rinforzi, il presidio di Mirandola era bypassato.

Perciò la decisione a giugno di assegnare a Mirandola 11 nuovi agenti in prova, portando l’organico a 35, era stata accolta con unanime soddisfazione. Il 24 giugno hanno ufficialmente preso servizio, ma dopo pochi giorni dal 1° luglio tutti quanti sono stati inviati nelle Marche a rinforzare gli organici di Civitanova Marche nel periodo della stagione turistica estiva.

"Gli agenti – fa sapere il segretario Siulp Roberto Butelli - sono rientrati tutti quanti il 1° settembre e adesso sono tutti in servizio a Mirandola. Questo consente di cambiare la turnazione: ci saranno più equipaggi in giro per strada la sera, la notte, la mattina, nell’arco della giornata". Il miglioramento però sarà di corto respiro perché Mirandola è una sede poco ambita con disagi che non si limitano alla sola sede di lavoro, irrisolta dal terremoto del 2012. Riguardano anche la carenza di alloggi in affitto e i prezzi di locazione.

"Per quanto riguarda il discorso delle case siamo andati avanti. Il problema quale è? L’amministrazione – spiega Butelli - ha messo a bilancio 15mila euro per abbattere le spese per utenze e dare una mano agli agenti, come accade per i sanitari. I soldi sono stati stanziati. Sono stati contattati proprietari e costruttori che hanno dato disponibilità di alloggi. Quindi le proposte di affitti sono arrivate, ma non sono state prese in considerazione. Più di qualche agente ha anche chiesto per affitti a breve termine in previsione di lasciare Mirandola a breve". Infatti, il beneficio venuto dal rafforzamento degli organici potrebbe presto rivelarsi una "bolla". Un decreto ministeriale, essendo anno giubilare, consente straordinariamente anche ad agenti in prova, e che non hanno l’anzianità di sede, di fare domanda di trasferimento. Ad agosto quando si aperto il canale internet per usufruire di questa opportunità molti hanno presentato domanda di assegnazione ad altra sede. Perciò a gennaio e a giugno 2026, forse tutti i nuovi lasceranno la Città dei Pico. "Saranno tutti rimpiazzati – fa sapere Butelli - con altri agenti perché la regola è questa, ma saranno ancora agenti in prova. Quindi le misure trovate per rinforzare l’organico verranno buone il prossimo giro".

Alberto Greco