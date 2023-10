Mirandola, ignoti rimuovono la bandiera di Israele issata dal Comune

Modena, 10 ottobre 2023 – A Mirandola una bandiera di Israele che era stata issata dal Comune “quale testimonianza di vicinanza ad un popolo colpito dal violento attacco terroristico, rivendicato dal fondamentalismo di matrice islamica” è stata rimossa da ignoti nel corso della notte. Come spiega l’amministrazione comunale mirandolese, “un clima di tensione, anticipato dalle diverse decine di commenti minacciosi ed antisemiti apparsi nella sezione commenti sulla pagina Instagram dell’ente, che poi evidentemente è sfociato nel furto: un’azione chiaramente intimidatoria che non farà recedere l’ente. Ciò che è stato asportato sarà ripristinato e la zona sarà maggiormente presidiata”. Sull’episodio intervengono esponenti del centrodestra modenese, Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, e Pierluigi Giacobazzi, coordinatore provinciale di Forza Italia: “Atti gravissimi. Chi fiancheggia i terroristi palestinesi e minaccia Israele va fermato subito e perseguito. Non si possono fare sconti o avvalere tentativi di minimizzare fatti così gravi”.