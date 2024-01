Mirandola, il bilancio contestato. Il consigliere Siena: "In ritardo tante opere pubbliche"

L’indomani dell’approvazione del bilancio di previsione 2024, un bilancio che conclude anche la legislatura ed ha insoddisfatti pure alleati di maggioranza come Fratelli d’Italia, le minoranze consiliari di Mirandola vanno all’attacco. E’ sferzante il commento del capogruppo della Lista Civica + Mirandola Giorgio Siena che commenta caustico: "Cala il sipario, sul poco o nulla". Il riferimento è a "una relazione di bilancio – riflette Siena - scritta dagli assessori senza un equilibrio, un quadro di priorità e di indirizzi precisi. Una dimostrazione di dilettantismo e approssimazione non degna di un comune serio, e una forte inclinazione al comizio di parte, piuttosto che alla argomentazione sui contenuti. Se il sindaco avesse fatto la parte che gli compete, avrebbe spiegato al Consiglio Comunale perché quasi tutto il programma, con il quale hanno vinto le elezioni, non è stato realizzato. E’ vero che esso conteneva proposte poco realistiche, a volte pure strampalate. Nella sostanza un programma che potesse funzionare come consenso immediato senza porsi il problema della realizzabilità e neppure del buon senso minimo".

Mentre torna sulla ricostruzione e sui ritardi per le tante opere pubbliche, "municipio e teatro in primis", il Pd locale. E - per bocca della sua segretaria Anna Greco - accusa l’amministrazione di "Uno stallo – dichiara la Greco - aggravato dall’assenza di progettualità su edifici decisivi per il Centro Storico quali l’ex collegio dei Gesuiti e l’ex autostazione delle corriere". Ma, la denuncia più convinta del Pd poggia sul fatto che l’equilibrio di questo bilancio si raggiunge grazie a una "consistente riduzione delle voci di bilancio destinate a spese necessarie, ma non obbligatorie, principalmente inerenti agli interventi di manutenzione ordinaria di immobili, impianti e viabilità …". E per questo il Pd annuncia che: "Sulla viabilità stiamo preparando un’analisi delle situazioni più ammalorate e carenti del capoluogo e delle frazioni: in assenza di interventi e con la stagione invernale appena all’inizio si rischiano condizioni ai limiti della transitabilità".

Alberto Greco