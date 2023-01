Mirandola, in 400 hanno visitato la casa degli gnomi

Sono oltre 400 le persone che durante le festività natalizie hanno visitato la suggestiva casa degli gnomi che il creativo del legno Roberto Taormina ha allestito nella sua abitazione.

Tra queste, circa 300 bambini delle scuole materne ed elementari di Mirandola, ma alcuni visitatori sono arrivati anche dal Mantovano per vivere la magia della casa degli gnomi addobbata a festa. "Per me è stata una grande gioia ed una sorpresa inaspettata accogliere tanti bambini – racconta emozionato Taormina –. Nel tour della casa, oltre agli addobbi e al trenino, molti sono stati incuriositi dal laboratorio di falegnameria e... dai nostri cinque gatti. Per me vedere i loro sorrisi è una grande emozione e soddisfazione, così come i loro disegni su cosa gli è piaciuto di più della casa degli gnomi. Per gli addobbi, devo ringraziare mia moglie Erica che ha realizzato la scenografia natalizia.

C’è voluto circa un mese. Rimane aperta la falegnameria ‘Officina delle idee’. Chi vuole venire a vederla può contattarmi via Facebook o Whatsapp al numero 3288967994. Stiamo pensando a tante sorprese.

Per esempio, mi piacerebbe, il prossimo anno organizzare qualche laboratorio di falegnameria dove realizzare oggetti in legno che i bimbi possono dipingere". Ma non è finita qui, perché continua la ‘gnomo mania’.

Il 6 settembre, via social, Taormina aveva invitato i bimbi a recarsi presso la sua abitazione e adottare uno degli gnomi esposti nella cassetta di legno davanti al cancello.

In cambio, chi voleva poteva lasciare un messaggio sul taccuino. Ad oggi sono stati adottati oltre 500 gnomi e riempiti più di 4 block notes di ringraziamenti. "Visto il successo – spiega Taormina – l’iniziativa ‘adotta uno gnomo’ continua. Ed entro fine mese farò visita ai reparti pediatrici del Policlinico per donare gnomi ai bimbi ricoverati".

Angiolina Gozzi