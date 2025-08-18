Mirandola in aiuto ai più fragili. Servizi per anziani e disabili, fondi per calmierare le rette

L’amministrazione comunale di Mirandola in prima fila per contenere l’impatto del costo della vita e degli aumenti che sarebbero ricaduti sulle famiglie a seguito dell’incremento di retta giornaliera pagata per i servizi residenziali sociosanitari rivolti a anziani e persone con disabilità. Stanziato per gli ultimi cinque mesi dell’anno un fondo complessivo di 15.152,40 euro. Con una delibera approvata all’unanimità dalla giunta comunale, Mirandola ha deciso, dunque, di proseguire nella copertura integrale degli aumenti delle rette per i servizi residenziali sociosanitari di anziani e disabili, disposti dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 2242 del 18 dicembre 2023. L’aumento, pari a 4,10 euro pro capite/pro die, era stato stabilito a livello regionale per far fronte ai maggiori costi legati al personale, all’adeguamento dei contratti e alle spese generali delle strutture accreditate. L’impatto economico (si tratta di oltre 80 euro/mese ndr), che sarebbe dovuto ricadere totalmente sulle famiglie e sugli utenti, sarà così totalmente assorbito, invece, dal Comune per il periodo compreso tra il 1° luglio e 31 dicembre 2025. La scelta rientra nella strategia di sostegno alle fasce più fragili della popolazione, in coerenza con la linea programmatica "Città a misura di famiglia" e con gli obiettivi di inclusione e tutela sociale del Documento Unico di Programmazione 2025–2027 approvato dal Consiglio comunale. "In un momento storico in cui le difficoltà economiche rischiano di colpire in modo sproporzionato proprio le persone più fragili, anziani non autosufficienti e cittadini con disabilità, – dicono la sindaca Letizia Budri e l’assessora Lisa Secchia – abbiamo scelto di mettere al centro la solidarietà e la responsabilità sociale. È un impegno concreto che prende forma nei numeri di bilancio, ma nasce da un principio chiaro: nessuno deve essere lasciato solo". Per coprire l’impegno economico di questa misura il Comune ha stanziato risorse dedicate, per un totale di 15.152,40 euro, ripartite tra: 4.590,80 euro per l’integrazione delle rette degli anziani in struttura; 10.561,60 euro per l’integrazione delle rette delle persone con disabilità. Il provvedimento fa seguito al percorso già avviato nel 2024 e nei primi mesi del 2025, e rappresenta un chiaro indirizzo politico e amministrativo. Nella sostanza l’amministrazione si propone di garantire accesso equo, sostenibile e continuativo ai servizi sociosanitari, nel rispetto dei principi costituzionali di equità e sussidiarietà. L’amministrazione – fa poi sapere – si riserva di ridefinire il quadro contributivo per il periodo successivo al 1° gennaio 2026, anche alla luce delle evoluzioni normative regionali e delle valutazioni Isee in corso di aggiornamento.

Alberto Greco