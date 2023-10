Mirandola, in arrivo oltre un milione di euro dalla Fondazione

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola oltre 1,3 milioni di euro a sostegno di iniziative proposte dal territorio che contribuiscano al benessere delle comunità locali. Questo il biglietto da visita del nuovo vertice dell’ente, rinnovato da pochi mesi. Col via libera del Consiglio di Indirizzo, che venerdì scorso si è espresso all’unanimità sul Documento Programmatico Previsionale, ora la Fondazione sa quante risorse avrà a disposizione per continuare la sua fondamentale attività erogativa. Il documento approvato rappresenta la parte progettuale ed esecutiva del documento programmatico triennale, riprendendone gli obiettivi e le strategie. "Il DPA 2024 – ha dichiarato il neo presidente Francesco Vincenzi – rappresenta in modo coerente il migliore utilizzo possibile delle risorse disponibili per l’attività erogativa, al fine di creare valore aggiunto, migliorare la qualità della vita, la crescita e il benessere della comunità di riferimento, cercando di raggiungere uno o più dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile, definiti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dalle Nazioni Unite. La Fondazione sosterrà, come di consueto, le attività progettuali degli enti pubblici e privati. A questo affiancherà una gestione da "operating foundation" in progetti di particolare valenza per il territorio, non solo per il presente, ma anche per il futuro dell’Area Nord di Modena". Gran parte delle risorse saranno destinate al sostegno di progetti locali che ricadono nell’Area Nord, ma non verranno trascurati interventi di sistema, come la fase 2 del bando "Italia Domani – Modena".