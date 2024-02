’Mirandola in love’, un pacchetto di iniziative per San Valentino

Non può fare sfoggio del balcone della casa di Giulietta come Verona e neanche del Ponte dei Sospiri che si trova a Venezia, o della Passeggiata degli Innamorati di Varenna, ma - pur priva di luoghi simbolo d’amore - Mirandola in vista della festa degli innamorati, che cade il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si è inventata un suo modo originale di celebrare questa ricorrenza. Quello più suggestivo è l’avere ricreato una panchina dedicata agli innamorati e agli amanti di Mirandola, che potranno fotografarsi assieme al concittadino più illustre della Città, Giovanni Pico. "San Valentino – ricorda l’assessore alla Promozione del Territorio, Fabrizio Gandolfi – è l’appuntamento giusto per rinnovarsi il proprio amore. Per l’amministrazione è l’occasione perfetta per lanciare un messaggio d’amore universale, a 360°. Un luogo, la nostra Mirandola, da amare e tutto da scoprire". Per l’edizione 2024 la città ha pensato a tre iniziative "ad hoc" che seguiranno un programma che da ieri accompagnerà fino alla data di San Valentino, con la speranza di intercettare quante più coppie possibili. Inoltre, torneranno ad accendersi i grandi cuori rossi luminosi di piazza Costituente e la grande scritta "Mirandola in love" campeggerà all’imbocco di Piazza Costituente. In questi quattordici giorni poi si terrà, ad esempio, "Mirandola vestita di Rosso", un format pensato per colorare la Città attraverso decorazioni luminose. Il 10 febbraio dalle ore 16 si svolgerà poi "Mirandola da conoscere e da amare", passeggiata alla scoperta del centro storico che consentirà anche di incontrare cittadini che amano la loro città.