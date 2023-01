Mirandola in lutto per la morte di Leonardo, 7 anni: "Era solare e amava il calcio"

Lutto nella comunità di Mirandola per la morte del piccolo Leonardo Lugli, deceduto a soli 7 anni per una grave malattia. La diagnosi poco tempo fa, quando il piccolo non si era sentito bene.

Subito era stato sottoposto a controlli ed esami medici che purtroppo avevano rivelato una diagnosi imprevedibile per un bambino in salute.

Poi, l’altro ieri, la morte. Una notizia terribile che ha suscitato grande dolore e cordoglio nella comunità che si è stretta intorno alla famiglia di Leonardo: papà Luca, mamma Giulia e il fratello Federico.

"Leonardo era un bambino sorridente con una grande gioia di vivere – raccontano gli amici –. Amava il calcio e giocava nella S.C. Folgore. Il suo sorriso continuerà a splendere".

Sconvolti i familiari. Lo zio Emanuele, racconta: "Leonardo era conosciuto nella comunità. Era solare, giocava a calcio e gli piaceva giocare con gli amici. La notizia della sua morte è stato un grande dolore per tutti".

I funerali avranno luogo domani alle 14, partendo dalla Casa funeraria ‘Terracielo’ di Mirandola. In Duomo sarà celebrata la Messa, poi si proseguirà per il campo sportivo della Folgore dove parenti e amici si riuniranno per l’ultimo saluto a Leonardo.

Oggi alle 16.30, presso la Casa funeraria di Mirandola sarà recitato il Santo Rosario.

Da parte della famiglia del piccolo Leonardo, un ringraziamento speciale alla neurochirurgia, soprattutto nella persona del prof. Pavesi, così come la neurorianimazione.

a.g.