Mirandola, inaugurata la prima aula ’Debate’ dedicata alle scuole

A Mirandola la prima aula Debate per la scuola. Ieri la cerimonia ufficiale di consegna di questo spazio per un approccio all’insegnamento che rappresenta l’ultimo traguardo nella didattica scolastica. Dono di Bpm (Banco popolare modenese) e della associazione Pro Mirandola, realizzata coi fondi del Pnrr, è in via 29 maggio, dove hanno casa il liceo classico e il liceo linguistico, oltre a un professionale e un commerciale, parte dell’Istituto comprensivo mirandolese, che ha anche il tecnico in via Barozzi. Ne usufruiranno un totale di 1.200 studenti. Il progetto, costato 5.300 euro, è il primo esempio in Italia. Qui gli studenti potranno stimolare competenze trasversali, dove esercitarsi a pensare in modo creativo e comunicare in modo efficace e adeguato. Questo viene facilitato dal superamento della barriera della lezione frontale con un docente che parla e gli alunni seduti ad ascoltare. Tra tavoli e tavoloni c’è la possibilità di sedersi in gruppi grandi e piccoli, c’è un palco su cui far sedere una ventina di studenti come fossero a teatro, un maxi schermo a scomparsa per far vedere a tutti la proiezione di uno schermo del pc. "E’ un modo per ’staccare’ dall’ambiente classe e dibattere, ad esempio le lingue, molto funzionale per il lavoro di gruppo".

Alberto Greco