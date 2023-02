Mirandola, inaugurato il micronido ’Arca di Noè’

E’ stato inaugurato sabato il secondo micronido mirandolese: dopo ’Belli & Monelli’, ecco ’L’Arca di Noè’. Situato nello stesso edificio delle Scuole ’Don Adani’, il micronido possiede due aree gioco e un ampio giardino esterno. Si completa così una prima fase di ampliamento di offerta rivolta all’infanzia, che ha consentito la creazione di ben 37 posti nido e 10 primavera. La proficua collaborazione tra pubblico e privato ha consentito quindi di ampliare del 23% la percentuale di ricettività per bambini 0-3 anni a Mirandola (da 160 a 207), superando quel 33% previsto dai parametri stabiliti dalla Comunità Europea. "Non nascondo l’emozione di poter inaugurare personalmente questi spazi, che ampliano l’offerta educativa della scuola Don Adani, in cui io stessa ho frequentato la materna e di cui conservo ancora bellissimi ricordi – ha detto il vice sindaco Letizia Budri – Un risultato importante ottenuto in un momento storico nel quale non era affatto scontato imbarcarsi in una avventura così importante".