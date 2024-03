Mirandola, la visita di Lucia Bergonzoni: musica e opere al centro

Pomeriggio mirandolese ieri per la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al Ministero della Cultura, che ha voluto trattenersi con l’amministrazione su alcuni importanti temi. Presenti il sindaco Alberto Greco e le assessore Letizia Budri e Marina Marchi la giornata è stata caratterizzata da visite e incontri. Con il presidente dell’Associazione Italiana Scuole di Musica, Mirco Besutti, e la direttrice della Fondazione "Andreoli", Silvia Biasini, si è parlato del riconoscimento delle scuole di musica, come quella dell’Area Nord, l’Andreoli, che collaborano con le scuole pubbliche, istituendo uno specifico Albo. Nella visita al cantiere del Municipio in Piazza Costituente, sono state rappresentate l’entità dei lavori e le complessità affrontate in corso d’opera, che stanno richiedendo l’adozione di una consistente variante, rispetto a cui risultano determinanti i pareri della Sovrintendenza per la tutela del bene e della Regione, per la congruità dell’incremento di costi richiesto. Di fronte ai ponteggi della Chiesa di San Francesco l’amministrazione ha poi espresso alla sottosegretaria tutta la premura per un recupero quanto più fedele e celere possibile della chiesa simbolo del cuore di Mirandola. Dopo l’invio della petizione, approvata all’unanimità dal consiglio comunale nell’ottobre scorso, sono infatti proseguite interlocuzioni con il Segretariato regionale del MiC - soggetto attuatore dell’intervento - a cui è stata ribadita, ancora a dicembre scorso, la richiesta di disponibilità a intervenire in un incontro pubblico di aggiornamento sugli esiti della progettazione del recupero e restauro della chiesa di San Francesco. "Ho potuto apprezzare il forte attaccamento al territorio e a tutti i luoghi storici da parte di questa amministrazione – ha confidato Borgonzoni –. Sarò al fianco dell’amministrazione e degli organizzatori in vista del Memoria Festival 2024".

