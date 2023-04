Mirandola, l’imprenditore Sciava assolto

Giovedì mattina, in tribunale a Bologna è arrivata l’assoluzione piena, perchè il fatto non sussiste nei confronti del noto imprenditore mirandolese Massimiliano Sciava. La contestazione era relativa alla presunta contraffazione del sigillo dello Stato: secondo l’accusa Sciava lo avrebbe utilizzato indebitamente esponendolo all’esterno della sede della sua società a Bologna. Questo, sempre secondo l’accusa, per indurre terzi a credere che si trattasse di una impresa autorizzata dal Ministero a svolgere l’attività di sportello lavoro. Parliamo dello stesso imprenditore a processo a Modena per autoriciclaggio e falso in bilancio. Le indagini del filone bolognese erano partite nel 2019. Il legale difensore, l’avvocato Riccardo Bentley del Foro di Bologna: "E’ stata comprovata la totale estraneità dell’assistito non essendo stato provato in alcun modo che Sciava operasse in condizioni di illiceità".