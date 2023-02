Mirandola, liti nella giunta Il sindaco ’licenzia’ Canossa

Con un annuncio che suona come un atto di accusa ieri il sindaco di Mirandola Alberto Greco ha dato il "ben servito" all’assessora Antonella Canossa, che dunque non ha più le deleghe alla Sanità, Viabilità, Servizi Sociali, Servizi Demografici, Pari Opportunità e società partecipate Asp, Acer, Amo e Seta. "Le motivazioni di tale scelta – recita il comunicato dell’amministrazione – sono da ricercare nel venir meno del rapporto di fiducia, collaborazione e collegialità che deve essere alla base dell’attività della giunta comunale: l’ingegner Canossa è risultata infatti spesso assente alle riunioni di giunta ed ha espresso giudizi critici nei confronti dell’operato dell’amministrazione in forme improprie, non coerenti con il ruolo istituzionale riconosciuto all’assessore dalla normativa vigente". L’interessata respinge questa ricostruzione e spiega che "la lettera scritta nelle scorse settimane, che qualcuno ha scorrettamente divulgato alla stampa, – afferma Canossa – era in risposta ad una lettera di un gruppo di dipendenti comunali ed è stata indirizzata esclusivamente a loro e mi risulta che a tutt’oggi nessun altro abbia loro risposto o abbia preso l’iniziativa di incontrarli". E poi spiega che "la leale collaborazione e collegialità, citata nell’atto del sindaco, si sarebbe dovuta applicare anche al percorso di riorganizzazione dei servizi tecnici che, invece, è approdata in giunta nella sua versione definitiva, che solo due giorni prima mi era stata illustrata. Da giugno 2021 le divergenze sono aumentate riguardando prevalentemente temi di viabilità (in primis la trasformazione del senso unico della Circonvallazione in doppio senso ndr)". Fino all’affondo finale. "Nei giorni scorsi – dice Canossa – mi era stato chiesto di dare le dimissioni ed io ho rifiutato, attendendo le decisioni del sindaco. Questo è il prezzo che si paga per non cedere alle difficoltà continuando a mirare agli obiettivi di interesse della comunità guidati sempre e solo dalla propria coscienza".

E, dunque, adesso si apre un’altra falla nella giunta monocolore targata Lega, che segna ancora di più le distanze anche dagli alleati di centrodestra. "Un altro pezzo di maggioranza se ne va dopo l’assessore Giuseppe Forte (FI). Canossa non stava più agli ordini del partito ed è stata messa da parte. Golinelli probabile nuovo assessore. La Lega di fatto si chiude in casa dopo aver fatto fuori tutti quelli che non erano del partito. Serve la tessera del Carroccio per sedere in giunta", dice il capogruppo Pd Roberto Ganzerli. Non pochi sospettano che dietro questa operazione ci sia la mano dell’ex deputato e segretario provinciale Lega Guglielmo Golinelli, impaziente forse di avere un ruolo nella giunta. "La giunta – è convinto Giorgio Siena della Lista + Mirandola – è fatta di fedeli a Golinelli, chi sgarra è fuori". Ne è convinta anche Sinistra Civica per Mirandola che parla di "ennesimo esempio di chiusura e autocentrismo". Adesso si apre la partita della sostituzione sulla quale il sindaco è già al lavoro per cercare una figura tecnica. Non sarà facile perché il clima per gli esterni non è dei più favorevoli. E, infatti, avrebbe già ricevuto un diniego.

