"Mirandola nel cuore del Papa" Vigili e consiglieri in Vaticano

Una delegazione del consiglio comunale e della Polizia locale di Mirandola è stata in visita in Vaticano e a colloquio, mercoledì scorso, con Papa Francesco.

Per la città dei Pico si è trattato di una giornata storica che rinsalda i legami maturati fin dalla visita del Pontefice nelle terre dal terremoto, compiuta nel 2017 e proseguita poi con le frequenti visite fatte, la più recente lo scorso aprile, dal cardinale Ernest Simoni, novantaquattrenne religioso albanese elevato alla porpora cardinalizia proprio da Papa Francesco nel 2016 e col quale si è instaurato un rapporto di solida amicizia.

La delegazione mirandolese era composta dalla presidente del consiglio comunale Selena De Biaggi, dai consiglieri Marco Donnarumma e Giuliano Tassi, dal comandante della Polizia Locale Gianni Doni, dalla vice comandante Emanuela Ragazzi e da una rappresentanza di operatori del Corpo.

"Sua Santità – ha commentato la De Biaggi – ha ricordato con noi la visita a Mirandola nello scorso 2017". Per tutti si è trattato di un incontro carico di significati e di emozioni che ha permesso di ricordare quanto il territorio e la comunità mirandolese siano rimasti nel cuore del Papa. Nel corso dell’incontro, il Pontefice si è inoltre compiaciuto per la recentissima visita del cardinale Simoni, che ha avuto modo di conoscere a fondo il territorio e alcune sue fiorenti realtà economiche.

Papa Francesco nell’occasione non ha esitato – raccontano i presenti – a ribadire la sua considerazione per quello che ha definito "uno straordinario uomo di fede, un martire vivente ed un autentico testimone della persecuzione patita in odio alla fede". "E’ stato un onore – ha aggiunto De Biaggi – poter rappresentare l’amministrazione e le istituzioni cittadine presso la Santa sede. Un motivo di enorme orgoglio, per me e per tutta la delegazione presente a Roma, poter constatare come Mirandola e la sua gente siano rimasti nei pensieri del Papa".

"Ci ha emozionato moltissimo poter incontrare il Papa e poter conferire in merito al nostro rapporto con il cardinal Simoni – ha detto Doni –. Per il Corpo della Polizia Locale di Mirandola è stata una fortissima emozione poter donare il crest con la nostra insegna. Un ricordo indelebile che condividiamo con i colleghi rimasti ad onorare il servizio sul territorio comunale".

Al termine dell’incontro, la delegazione mirandolese ha consegnato al Papa un pacco di prodotti enogastronomici tipici del territorio e il crest con insegna araldica del Corpo della Polizia Locale di Mirandola.

Alberto Greco