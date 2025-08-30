Mirandola nella Terra di mezzo con le suggestioni di Tolkien

Per due giorni il Parco La Favorita di Mirandola si trasforma in un ampio palcoscenico, una ’terra di mezzo’ dove saranno di scena figure, personaggi e atmosfere, anche musicali, che rimandano alle letture, alle rappresentazioni cinematografiche ed ai protagonisti dei romanzi di John Ronald Reuel Tolkien. È il Tolkien Music Festival, organizzato per la seconda volta dall’Associazione Culturale ’Amici della Musica Aps’ di Mirandola, in programma oggi e domani, che sarà l’unica manifestazione in Italia interamente dedicata alla musica e alle arti ispirate all’opera dello scrittore britannico.

Tolkien, autore di riferimento di parte della letteratura mondiale, dopo la trasposizione cinematografica delle sue opere principali è diventato una figura centrale nell’immaginario collettivo contemporaneo. Nel programma della due giorni mirandolese sono previsti concerti, incontri culturali, spettacoli, laboratori e attività esperienziali, con l’obiettivo di offrire momenti immersivi e accessibili, capaci di coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti. Tra gli eventi musicali di punta concerti e conferenze con i musicisti Lucio Carpani, Edoardo Volpi Kellerman, Giovanni D’Aquila e molti altri. Accanto alla musica, lo spazio del festival ospiterà mercatini tematici, ristorazione a tema, cosplayer, spettacoli per bambini, laboratori di lingua elfica, recitazione, falegnameria, giochi di ruolo, dimostrazioni di volo con rapaci, attività mindfulness e altro. "Siamo orgogliosi - afferma Lucio Carpani, fondatore del Festival e presidente dell’Associazione Amici della Musica - di riportare a Mirandola un evento che unisce arte, musica e letteratura in un’atmosfera unica. Il Tolkien Music Festival rappresenta una sfida culturale che guarda al futuro, ma affonda le sue radici nella passione e nel desiderio di costruire ponti tra persone, generazioni e mondi diversi. Vogliamo offrire un’esperienza autentica, che parli a tutti e che restituisca bellezza, immaginazione e comunità". Il Tolkien Music Festival è un evento culturale a tutto tondo, dove musica, narrazione, rievocazione di battaglie epiche, arte e natura si fondono in un’esperienza di partecipazione collettiva, promuovendo valori di sostenibilità, inclusione e cittadinanza attiva.

Alberto Greco