Mirandola piange il consigliere Neri: "Uomo di cultura e spirito civico"

E’ ampia e trasversale la vicinanza espressa alla famiglia, già dall’immediata notizia della scomparsa appresa nella serata di mercoledì, per la morte di Roberto Neri, che prima ancora che in qualità di consigliere comunale tanti ricordano per il suo costante impegno a favore della comunità e la sua passione coltivata per decenni per la storia locale e la sua ricca collezione di cartoline. E’ deceduto a seguito di una malattia che lo affliggeva da qualche tempo all’età di 73 anni.

La prima ad annunciare la sua morte e ad esprimere le condoglianze ai famigliari è stata la sindaca Letizia Budri, nella cui lista ’Letizia Budri sindaco’ era stato eletto in Consiglio comunale nel giugno 2024. "La scomparsa dell’amico Roberto ci addolora profondamente – ha subito commentato Budri –. Con il suo sorriso discreto, la sua intelligenza garbata e la sua capacità di ascolto, ha saputo costruire ponti, valorizzare la cultura e mettersi sempre al servizio degli altri. A nome dell’intera amministrazione comunale, del Consiglio e di tutta la comunità mirandolese, esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. La sua memoria e il suo esempio continueranno a vivere nei tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato".

A lei si è unito tutto il mondo politico locale e anche tanti cittadini che attraverso i social gli hanno voluto esprimere il proprio affetto e la propria stima. Espressioni e ricordi commossi sono giunti anche dal gruppo consiliare e dal Circolo Pd di Mirandola che lo descrivono come "persona generosa e attiva della nostra comunità". Mentre il gruppo consiliare Mirandola 50mila, attraverso i consiglieri Enrico Gatti e Giorgio Siena ricordano "l’amore per Mirandola e le sue importanti raccolte di cartoline e di altre testimonianze storiche". "Come consigliere – aggiungono Gatti e Siena – ne abbiamo apprezzato lo spirito civico ed il rispetto dell’impegno assunto svolto fino all’ultimo, quando la malattia, purtroppo, ha avuto il sopravvento".

Residente nella frazione di Quarantoli, aveva lavorato a lungo nel settore biomedicale. "Roberto – aggiunge l’amministrazione – ha ricoperto il suo ruolo con uno spirito di servizio esemplare, anteponendo l’interesse comune a ogni altra considerazione. Uomo di grande sensibilità culturale, ha saputo trasformare la propria passione per l’arte in un gesto concreto di condivisione, aprendo alla comunità le porte della sua preziosa collezione privata fotografica attraverso le mostre organizzate al Barchessone Vecchio, divenute negli anni un punto di riferimento culturale per il territorio".

I funerali si svolgeranno domani mattina con partenza da ’Terracielo’ alle ore 10 per raggiungere da lì la chiesa di Quarantoli, dove alle 10.30 è prevista la funzione religiosa.

Alberto Greco