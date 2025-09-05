Mirandola ricorda Andreolli. Le sue opere in una mostra

Mirandola ricorda una delle più influenti personalità culturali della vita cittadina. A dieci anni dalla scomparsa l’associazione ’Amici della Consulta’, il comitato ’Sala Trionfini’, in accordo con la famiglia Andreolli-Ragazzi, hanno organizzato la Mostra Bibliografica ’Mirandola Ricorda 2025 - Bruno Andreolli’. La mostra, allestita nella Sala Trionfini (piazza Ceretti 9), si tiene in collaborazione con la Consulta del Volontariato, l’Università dell’età libera ’Bruno Andreolli’, il gruppo Studi Bassa Modenese e con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Bacheche e pannelli presentano alcune delle numerose pubblicazioni scritte o curate dal professor Andreolli (in foto), che era nato nel 1949.

Mirandolese d’adozione, dove giunse dopo il matrimonio nel 1977 con Anna Ragazzi, è stato allievo del professor Vito Fumagalli, di cui ne ha accolto subito le ragioni militanti dell’impostazione storiografica, tradottasi nell’impegno in qualità di assessore alla cultura e pubblica istruzione, dal 1995 al 1999, nella giunta del sindaco Alberto Morselli. La sua opera di ricerca è stata infatti sempre animata da un forte civismo, evidenziato prima di tutto nell’attività di docente universitario, a Bologna, ma anche nella collaborazione con associazioni e istituti di ricerca. Negli studi è stato sempre ispirato dal desiderio di ridare voce agli esclusi, agli emarginati, ai vinti della storia. Così l’interesse per le società rurali si è espresso con particolare attenzione ai rapporti di potere, al legame tra uomo e ambiente, ai sistemi di produzione, all’organizzazione fondiaria e in particolare al diritto. Una prospettiva, questa, che lo ha portato a dare vita, con Vito Fumagalli e Massimo Montanari, alla ’Biblioteca di Storia Agraria Medievale’ (Clueb). Fortemente connessa a questa visione saranno le sue varie pubblicazioni scientifiche.

Localmente ha collaborato con il gruppo ’Studi Bassa Modenese’, con il centro Studi Storici Nonantolani, con la Deputazione di Storia Patria di Modena e con il centro internazionale di Cultura ’Giovanni Pico della Mirandola’, di cui è stato membro del comitato esecutivo. Da sempre grande appassionato di musica classica ha ricoperto, per diversi decenni, il ruolo di organista e direttore del coro della Pieve di Quarantoli. Nel 1996, insieme a un gruppo di appassionati di musica organistica, ha fondato l’associazione ’Domenico Traeri’ per il restauro e la valorizzazione degli organi storici. La mostra sarà aperta fino al 14 settembre, visitabile la domenica dalle ore 10 alle 12.