Mirandola, sbloccate le candidature. Bassoli sfida la vicesindaco Budri

Per la poltrona di sindaco l’8 e 9 giugno si va verso un duello finale tra Carlo Bassoli, sostenuto da Pd, Azione e Sinistra civica per Mirandola, e Letizia Budri, centrodestra. Ma al primo turno appare probabile che la loro corsa sarà ostacolata da almeno altri due candidati. L’attuale vice sindaca Budri in quota Lega è, dunque, sempre più vicina alla investitura come candidata sindaco per lo schieramento di centrodestra. Dalle sedi ufficiali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi per l’Italia non giunge alcuna conferma, ma sembra proprio che la situazione si vada sbloccando a suo favore, anche perché la decisione per i comuni oltre 15mila abitanti è affidata al tavolo regionale. E questo rilancerebbe le chance di Budri, in quanto il suo nome incontrerebbe meno ostacoli che in sede locale. Se così fosse, Budri sarebbe la prima donna ad essere candidata sindaco a Mirandola. Si sta muovendo ormai come candidato ufficiale per Pd e alleati anche Bassoli, che si dice stia prendendo contatti per allargare la coalizione a suo sostegno. Dopo la rinuncia del dottor Stefano Toscani, Bassoli è l’unico nome rimasto in campo di quelli sondati in questi mesi dal Pd. E’ un professionista, stimato ma rimasto lontano finora dalle politica anche se cresciuto in un ambiente dove la militanza Pci era "pane quotidiano", il padre Italo fu assessore negli anni Settanta quando era sindaco Celso Gherardi, mentre la madre storica funzionaria Cgil era stata assessora negli anni Ottanta, quando la città fu governata da Sauro Secchi. Toccherà a lui il compito di provare a strappare la città dei Pico al centrodestra, un compito che pare facilitato dalla rottura consumatasi in seno al "terzo polo", con Azione di Riccardo Zaccarelli, già saldamente acquisto e apparentato al Pd, e + Mirandola, che invece ha assunto una posizione attendista decisa a correre in solitaria al primo turno. Più clamorosa la rottura avvenuta in casa M5S con i vertici regionali e provinciali, in contrasto con la loro capogruppo in consiglio comunale locale, Nicoletta Magnoni, decisi ad aprire verso l’appoggio al candidato Pd. Una posizione immediatamente colta dalla segretaria del Pd di Mirandola Anna Greco che ha commentato: "Prendiamo atto con favore e interesse della presa di posizione dei dirigenti provinciali e regionali del Movimento 5 Stelle contro il pesante attacco della consigliera Magnoni al Pd".

Alberto Greco