Mirandola, seviziò dipendente fino a ridurlo in coma: 11 anni di carcere

Modena, 17 aprile 2023 – Undici anni di carcere. Questa la pena stabilita dal giudice di primo grado in tribunale a Modena nei confronti di Antonio Bifulco, imbianchino di 39 anni di Mirandola, arrestato nel 2019 dalla squadra mobile con le ipotesi di reato di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni, per aver ridotto in fin di vita un dipendente dopo averlo seviziato.

Il pm aveva chiesto per il 39enne nove anni di carcere. Il giudice di primo grado ha stabilito a favore della la vittima, parte civile nel processo e rappresentata dagli avvocati modenesi Cosimo Zaccaria e Nicola Elmo, una provvisionale di 257mila euro. Proprio la vittima ha ancora dei danni permanenti a seguito dell’accaduto. Il giudice ha disposto anche la trasmissione degli atti per falsa testimonianza nei confronti di tre testimoni della difesa, due sono fratelli dell’imputato.