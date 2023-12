Mirandola, si abbassano le rette dei nidi

A partire dal mese di gennaio (bolletta febbraio 2024), peer 91 famiglie mirandolesi di bambini frequentanti gli asili nido comunali e convenzionati, sarà applicata una riduzione della retta di oltre il 50%. La misura di sostegno si pone in continuità con gli anni precedenti, seppur con un differente strumento di finanziamento europeo/regionale, e consentirà una significativa riduzione degli oneri per le Famiglie con una certificazione ISEE pari o inferiore ai 26.000€/anno, fino alla fine dell’anno educativo, ovvero Giugno 2024. Si tratta di uno stanziamento complessivo di 106.920€ che, come detto, riguarderà, oltre a “Civetta” e “Paese dei Balocchi”, anche i posti convenzionati presso i nidi “Arca di Noè” e “Belli&Monelli”.