Mirandola, Siena: "Giunta precaria" Nel centrodestra silenzi e imbarazzo

Della uscita dalla giunta comunale dell’assessora Antonella Canossa si vociferava da tempo negli ambienti politici sia vicini alla maggioranza leghista dell’amministrazione, un monocolore unico forse in Italia, che della opposizione. Ma la nota con cui è stato dato l’annuncio ha qualcosa di insolito, poiché non siamo di fronte alla classica "giubilazione" con cui di solito si mette da parte qualcuno. "La nota assai ruvida e poco istituzionale con la quale l’assessore Canossa è stata cacciata – commenta a nome della Lista Civica + Mirandola Giorgio Siena – fa dire che le hanno ’urlato dietro’. L’hanno accusata di assenteismo, di divergenza di opinione (un fatto grave) e senza riconoscerle il lavoro svolto. Non possiamo entrare nel merito delle ragioni del ritiro di delega: se incompatibilità caratteriale, divergenze di valutazione o necessità di far posto a altri, come nel caso dell’assessore Forte, ma certo mai amministrazione ha avuto vita così precaria". Tra gli alleati di centrodestra si preferisce il silenzio sulla vicenda. Nessuna reazione. Tuttavia, l’imbarazzo regna sovrano anche nelle loro fila e pare di capire che si preferisca lasciare alla Lega, ed esclusivamente alla Lega, la responsabilità di quanto accade a Mirandola, votando contro o astenendosi – come spesso accade – di fronte alle delibere che la giunta porta in approvazione al consiglio comunale. Qualcuno nel centrodestra sommessamente dice che alla giunta "manca una visione". "Non possiamo sottacere – incalza invece Siena – il fatto che il consiglio comunale sembra, per la maggioranza, un obbligo di legge del quale farebbero volentieri a meno. I consiglieri di maggioranza, infatti, sono spesso assenti (si collegano da casa, magari mentre fanno altro) al punto che l’opposizione ha dovuto fare un richiamo in proposito. E tuttavia gli stessi consiglieri si alternano volentieri per apparire in eventi di ogni genere a fare passerella, quando piuttosto dovrebbero pensare che, in quanto consiglieri, il loro ruolo è politico di confronto sulle scelte amministrative, non di rappresentanza".

Alberto Greco