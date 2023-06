Mirandola, successo di pubblico per il TEDx "Dobbiamo prenderci cura degli altri e dell’ambiente"

"E’ tempo di prendersi cura dell’ambiente, del prossimo, di noi stessi". Matteo Stefanini, licenziatario TEDx, apre enunciando i principi del "Time to care", fulcro della terza edizione mirandolese dell’evento diffuso in tutto il mondo. Un tema comune, 9 speakers, interventi della durata massima di 18 minuti. Il primo ospite all’auditorium è Gianluca Ales, giornalista Sky e inviato in scenari di guerra, che illustra come il linguaggio sia alla base di qualunque proposta di pace. "I conflitti nascono dall’incapacità di parlarsi, dall’indisponibilità a riconoscersi come interlocutori legittimi, ed è esattamente ciò che sta avvenendo fra ucraini e russi". Sul tema della comunicazione, interviene poi il duo "The Deaf Souls", composto da Ludovica Billi e Chiara Bucello, le quali espongono uno speech ironico (ma profondo) sulla sordità. "La pandemia ha segnato un momento di grande difficoltà", raccontano, "poiché le mascherine impedivano di leggere il labiale, rendendo impossibile lo scambio fra sordi e udenti. Cosa proverebbero questi ultimi se, d’un tratto, non potessero più sentire la musica?". A proposito di musica, applauditissimo un altro duo, le ’Opposite’. Camilla Ronchetti e Francesca Basaglia si cimentano in un format già sperimentato sui social, la composizione di una canzone in 15 minuti, partendo da parole chiave suggerite dal pubblico. Sempre in quota TikTok, arriva l’influencer "rainbow" Emanuele Ferrari, celebre per la propria passione culinaria. Ha raccontato del proprio feeling con i piatti della tradizione spronando tuttavia a non farsi limitare dalla consuetudine. "La tradizione è fluida, sperimentazione è sinonimo di arricchimento", afferma. Spazio poi al mondo dell’arredamento con Francesca Martinelli, e all’ambito scientifico al quale afferiscono ben 4 speeches. Andrealuna Pizzetti, astronoma mirandolese trapiantata negli Usa, descrive l’importanza del piccolo satellite terrestre per il nostro pianeta, mentre Umberto Saetti, ingegnere aerospaziale presso la University of Maryland, illustra il proprio progetto di ricerca (una tuta che consente di guidare velivoli anche senza la vista). Seguono il cardiologo Sergio Suma, la cui passione per la fotografia lo fa riflettere sull’importanza delle immagini nella pratica clinica, e l’esperta di neuroscienze Francesca Benuzzi, con un intervento sul valore delle emozioni. "Appuntamento al 2024, col tema One Health", conclude Stefanini.

Marcello Benassi