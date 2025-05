Mirandola, torna la Fiera tra show e tradizioni

Giunta alla sua 221esima edizione la Fiera Campionaria di Mirandola consolida la sua svolta "green" coniugando la tradizione di questo appuntamento espositivo e ludico molto amato dai mirandolesi, e non solo, con elementi di novità che si rifanno alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità. Saranno cinque giornate dal 14 al 18 maggio con un programma ricco di divertimenti, spettacoli, mostre che vedono la partecipazione anche della Consulta del Volontariato.

"Come Ceas – spiega Sabrina Rebecchi, responsabile del Servizio Promozione e Accoglienza Turistica e Ceas ’La Raganella’ – da quando ci occupiamo della Fiera abbiamo cercato di inserire elementi green". Coinvolta la scuola con laboratori la mattina (mercoledì 14 e giovedì 15 maggio) insieme al Comitato Maccherone al Pettine delle Valli Mirandolesi. Poi – spiega Rebecchi – "avremo una passeggiata ecologica (sabato 17 al mattino) con tre associazioni e raccolta di rifiuti per sensibilizzare la popolazione su una città più pulita; ci sarà una biciclettata (sabato 14 al pomeriggio con prenotazione) organizzata da Fiab che attraverso Ciclovia del Sole raggiungerà l’oasi ’Fondazione Albertino Reggiani’, realtà dedicata alla valorizzazione del territorio; e infine la camminata di Nordik che ci permetterà di andare a scoprire i parchi di Mirandola".

Presenti 300 espositori e allestiti due palchi, uno in piazza Costituente e l’altro in piazza Conciliazione. Tra le novità più attese spicca il ritorno di "Gustosa", tensostruttura dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali in piazza Marconi. "L’inaugurazione (mercoledì 14 ore 18.30 in piazza Costituente) – riferisce l’assessore alla Promozione del Territorio Marco Donnarumma – sarà affidata al coro giovanile Thàrsei, in omaggio a Miriam Treglia: un inizio toccante che racchiude il senso profondo della manifestazione. Cinque giorni di eventi, cultura, musica e tradizione animeranno il centro storico, con il coinvolgimento delle associazioni locali, vero cuore della nostra comunità".

Tra gli altri momenti significativi spiccano: Satellite Vol. 4 Release Party (14 maggio, 21.30), a cura della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, con giovani talenti del territorio che si esibiranno in un repertorio variegato, dal rock al contemporary; Sfilandola (15 maggio, 21.30), sfilata di moda e creatività realizzata in collaborazione con l’Istituto Galilei, la rete TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda) e i commercianti del centro; Rewind ‘90 (16 maggio, 21.30); Dario Ballantini (17 maggio, 21.30) e Giovanni Cacioppo (18 maggio, 21.30).

Alberto Greco