Mirandola tra jazz e classici. Dodici proposte sul palco

Ancora un cartellone ricco di proposte, che spaziano dalla musica, alla prosa, alla danza, all’operetta e circo contemporaneo, dal classico alla contemporaneità, costituisce il programma teatrale della stagione 2025-2026 di Mirandola, curata da Ater Fondazione in sinergia con l’amministrazione comunale.

La rassegna sarà proposta ancora all’Auditorium Rita Levi Montalcini. Tra le 12 proposte in cartellone spiccano certamente testi come ’Tartufo’ di Molière, la rilettura di ’Anfitrione’ di Plauto, ma anche nomi come Caterina Guzzanti ed Emilio Solfrizzi. Sarà una stagione lunga e intensa che prende il via il 7 novembre e si conclude il 9 aprile. Lo sforzo di Ater è stato quello di coniugare qualità, impegno e leggerezza con nomi di punta del panorama teatrale italiano per offrire agli spettatori di tutte le età un viaggio ricco di suggestioni ed emozioni.

Ad aprire sarà ancora dal 7 al 9 novembre la rassegna musicale Mirandola Jazz Festival, organizzata in collaborazione con Associazione Più Mirandola, La Pica, Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli. Poi, il 22 novembre si passa alla prosa con ’Tartufo’ nella nuova produzione di Elsinor Centro di Produzione Teatrale per la regia di Michele Sinisi. Mercoledì 17 dicembre Carrozzeria Orfeo presenta la sua nuova produzione, ’Misurare il salto delle rane’: tre donne sono le protagoniste di questa dark comedy.

Il 2026 si inaugura sabato 3 gennaio con la compagnia Corrado Abbati che porta in scena l’operetta ’La Vedova Allegra’. Il titolo in cartellone il 22 gennaio è ’Secondo lei’ , primo testo di prosa e prima regia di Caterina Guzzanti che lo porta in scena con Federico Vigorito. Si continua il 7 febbraio con ’Bello!’, nuovo spettacolo creato e diretto da Francesco Sgrò, produzione di Cordata F.O.R e Fabbrica C. A seguire il 25 febbraio Edoardo Prati, giovane studente appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione, porta a Mirandola ’Cantami d’amore’, viaggio nella letteratura e nella musica attraverso le parole di grandi poeti.

’Anfitrione’, altro grande classico, con Emilio Solfrizzi sarà in scena, invece, l’11 marzo. Il 27 marzo la danza contemporanea di DaCru Dance Company che presenta ’People [the poetry of immaterial things]’, una produzione Compagnia Naturalis Labor. E si chiuderà il 9 aprile con ’Tutorial’ degli Oblivion, compagnia famosa per esilaranti connessioni musicali. ’Anfitrione’, grazie alla collaborazione con Diego Fabbri di Forlì si avvarrà del progetto ’Teatro no Limits’, accessibile a spettatori con disabilità visiva. A gennaio partirà anche ’Sciroppo di Teatro’, il progetto Ater che promuove il teatro per famiglie.