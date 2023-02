Firmati dal presidente dell’Unione Comuni Area Nord, Alberto Calciolari, e dal sindaco di Mirandola, Alberto Greco, gli ultimi atti della separazione ’giudiziale’ tra i due enti. Dopo la firma del 3 dicembre, la sottoscrizione operativa di venerdì rende completa la separazione. Fatto salvo per quei servizi che - per legge - non possono essere separati, come l’ufficio dei Servizi sociali e la Conferenza Territoriale socio-sanitaria, il centro per le famiglie e anti-violenza. L’Unione si appresta quindi ad approvare il bilancio di previsione 202326 senza il contributo economico di Mirandola e le conseguenti spese per la Città dei Pico.