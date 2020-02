Modena, 12 febbraio 2020 - Il Teatro Comunale intitolato a Luciano Pavarotti e il Duomo, casa dei modenesi. Non potevano esserci due luoghi più indicati di questi per dare l’ultimo saluto a Mirella Freni, grande soprano e grande concittadina. "La Mirella", così la chiamavano tutti, fa parte di quel gruppo di modenesi che ha portato in tutto il mondo il nome di questa città laboriosa: la notizia della sua morte, domenica sera, è stata ribattuta dai grandi siti internazionali, come quello della Bbc e del New York Times. E anche sui social network i video delle sue migliori esibizioni si sono rincorsi per ore: in tanti li hanno condivisi, celebrando un’artista che ha legato il suo nome in modo indissolubile a tantissimi personaggi del mondo dell’opera, una su tutte Mimì della Bohème.

Anche ieri la processione alle camere ardenti (foto) allestite nella Funeral Home Terracielo è stata incessante: centinaia e centinaia di persone hanno voluto portare il loro ultimo saluto a Mirella. Sono arrivati, tra gli altri, praticamente tutti i suoi allievi: il soprano, infatti, aveva dedicato l’ultima parte della sua vita all’insegnamento. C’è chi ha preso un volo dal Giappone o dall’America per non far mancare la sua presenza e il suo abbraccio ai familiari della Freni. Molto partecipato anche il rosario,recitato ieri sera sempre nella cappelletta della Funeral Home. Manifestazioni di grande affetto che sicuramente non mancheranno neanche oggi, il giorno del funerale.

Leggi anche "L'opera mi ha rapito quando avevo due anni Io una diva? Scesa dal palco torno la Mirella" - "Ciao Mirella, amica mia Splendida voce della città"

Il programma

Dalle 10 alle 14 sarà possibile dare un ultimo emozionante saluto a Mirella Freni al Teatro Comunale, il luogo che più di tutti ha racchiuso l’anima di questa donna nata e cresciuta nel segno dell’opera. Lei stessa ci ha più volte raccontato di aver coltivato il sogno di diventare una cantante d’opera fin dai primi anni della sua vita. Un progetto di vita inseguito con caparbietà e talento, fino a raggiungere i massimi livelli. Proprio dal Teatro Comunale, intitolato al suo grandissimo amico e "fratello di latte" (si dice che i due siano stati allattati dalla stessa balia) Luciano Pavarotti si muoverà il corteo funebre, in direzione del Duomo. Qui la cerimonia inizierà alle 14.45.

Ci si attende una cattedrale gremita, con tantissime persone arrivate anche da fuori città. A celebrare la funzione dovrebbero esserci, insieme al vescovo Erio Castellucci, don Luigi Biagini, don Paolo Boschini, don Paolo Notari e don Marco Denisiuk.

Per il ricordino funebre del soprano è stata scelta una delle opere a cui più volte ha dato la voce: Adriana Lecouvreur di Cilea. Queste le parole: "Ecco la luce, che mi seduce, che mi sublima, ultima e prima luce d’amor. Sciolta dal duolo, io volo, io volo, come una bianca colomba stanca, al suo chiaror...". Parole dense di significato affiancate a una foto in bianco e nero di una Mirella bellissima e sorridente.