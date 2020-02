Modena, 9 febbraio 2020 - Modena piange Mirella Freni (il cui vero cognome era Fregni), la soprano è infatti deceduta nella sua casa di Modena a causa di una malattia. Mirella Freni era nota in tutto il mondo, nel 2015 il teatro alla Scala le dedicò una serata. Aveva 84 anni, ne avrebbe compiuti 85 il 27 febbraio. A Modena era legatissima e per anni ha avuto in città una scuola di canto.

La sua vita e la sua carriera sono state indissolubilmente legate a quella di un altro grandissimo modenese: Luciano Pavarotti. Le loro mamme lavoravano insieme, come operaie, alla Manifattura tabacchi di Modena. Mirella e Luciano condivisero anche la stessa balia. La Freni debuttò da giovanissima, a 19 anni, nel teatro Comunale di Modena nella Carmen di Georges Bizet, ma già a 10 anni si era esibita in un concorso della Rai.

Mirella Fregni (foto) si sposò con il maestro Magiera e interruppe la carriera per qualche anno. A 26 anni esordì alla Scala di Milano nelle vesti di Nannetta del Falstaff. Di lì in poi il mondo le riconobbe un talento straordinario che venne celebrato alla Scala in primis e poi in tutti i migliori teatri del mondo. Ha condiviso il palco con tutti i più grandi: Karajan e Giulini, Visconti e Jean Louis Barrault, Kleiber e Abbado, Strehler e Ronconi, Prêtre e Gavazzeni, Jean Vilar e Zeffirelli; Levine, Solti, Sinopoli, Bartoletti, Muti, Ozawa.

Era una "cantante illustre che si nega al divismo e alle manifestazioni enfatiche dei suoi cultori", si legge nella biografia della scuola di canto modenese nella quale aveva lavorato a lungo, aiutando tantissime nuove voci a emergere nel mondo della lirica.

Il sindaco

“Se ne è andata una voce splendida di Modena, una donna, un’artista e un’amica, che ha portato a testa alta il nome della nostra città nel mondo e l’ha fatto risuonare degli applausi tributati alla sua arte straordinaria”, è il commiato del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che ha inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia. “Modena e i modenesi – ha aggiunto il sindaco - la ricordano e la ricorderanno come merita. Abiterà ancora con noi, qui dove è nata e ha scelto di vivere, qui dove ha dato tanto e ha insegnato a giovani talenti dal mondo. Qui, dove il Teatro Comunale la vide protagonista memorabile di tante opere, tra le quali l’indimenticabile Bohème cantata con l’amico di sempre Luciano Pavarotti nel 1967. Mirella ha contribuito in modo straordinario, in una lunga e prestigiosa carriera, a tenere vivo il legame tra la città e l’arte, e di questo tutti la ringraziamo”.

