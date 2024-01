Miserendino commissario straordinario in Calabria

ll presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario calabrese, ha nominato il modenese Gandolfo Miserendino nuovo commissario straordinario di ’Azienda Zero’, che gestisce la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale. "La squadra della sanità calabrese – afferma Occhiuto – si rafforza ulteriormente con un’altra eccellenza nazionale". Miserendino, laureato in Ingegneria informatica a Unimore, da giugno 2022 è dirigente dell’area sanità del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Da ottobre del 2018, inoltre, è responsabile del servizio Ict della direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna. Miserendino è stato anche componente della Commissione del Ministero della Salute nella sezione digitalizzazione in ambito sanitario.