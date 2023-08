Miss Italia 2023 a Vignola: le ragazze sfileranno con abiti di negozi locali

Dopo due anni, Vignola tornerà a ospitare una finale regionale del concorso di bellezza Miss Italia, che darà diritto ad accedere alle pre-finali nazionali 2023. L’appuntamento è per martedì 22 agosto alle 21, in piazza dei Contrari. Nell’occasione verrà assegnato anche il titolo di "Miss Vignola terre di ciliegie 2023", riservato alle debuttanti, non solo vignolesi. Chi sarà eletta Miss Vignola avrà la possibilità di partecipare alle ultime tre tappe del concorso prima dell’elezione di Miss Emilia-Romagna. L’iscrizione è gratuita: occorre avere la nazionalità italiana e un’età compresa tra i 17 e i 30 anni. Ci si può iscrivere o sul sito missitalia.it o chiamando la coordinatrice al 3534038335. La tappa vignolese è organizzata da Pro Loco Vignola Terra di ciliegie, in collaborazione con Gym Events e il patrocinio del Comune di Vignola, nonché il sostegno di numerosi esercizi commerciali della città.

Sarà, infatti, l’occasione non solo per vedere sfilare sul palco le più belle ragazze del territorio, ma anche per ammirare abiti e accessori forniti dai negozi cittadini che hanno contribuito a costruire l’evento. Le ragazze sfileranno infatti in abiti da sposa e con accessori di negozi locali. Previsto anche un passaggio delle miss insieme ad alcuni ragazzi, per presentare anche abbigliamento maschile di negozi del territorio.

Il programma del 22 agosto prossimo avrà un prologo già nel tardo pomeriggio, dalle 18 alle 19, quando tutte le ragazze partecipanti alla selezione prenderanno parte a cocktail di benvenuto offerti da alcuni esercizi commerciali: Caffè Torino, Winni Cafè e Gelatiamo. Inoltre, come già due anni fa, le ragazze arriveranno in città a bordo delle auto d’epoca del Classic Club Vignola. A presentare la manifestazione sarà Antonio Borrelli con la partecipazione della vignolese Martina Zanasi. L’ingresso all’area della manifestazione è libero. A presentare in conferenza stampa l’evento sono intervenuti il presidente della Pro Loco, Guido Sapori, Francesco Iseppi (Pro Loco) e l’assessora alla cultura Daniela Fatatis. Sapori ha sottolineato l’importanza di organizzare questo appuntamento in pieno agosto, "per cercare di vivacizzare il centro anche in questo periodo dell’anno", mentre Fatatis ha evidenziato come Miss Italia, da sempre, sia un "trampolino di lancio" per le donne che vogliono lavorare nel mondo del cinema e dello spettacolo. m.ped.