Mister Ballardini carica il suo Sassuolo: "A Roma regaliamo emozioni ai tifosi"

La domanda arriva all’occaso della conferenza stampa della vigilia. Si parla dei tifosi neroverdi, di un ambiente esterno che è parso ricompattarsi e tornare partecipe dall’arrivo del nuovo tecnico e da ciò che ha portato, ed è qui che Davide Ballardini, magari inconsciamente, parafrasa John Fitzgerald Kennedy. Ricordate? Non chiedere cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti che cosa tu puoi fare per il tuo Paese. Il concetto è quello: "Il primo passo nei confronti dei tifosi dobbiamo farlo noi, bisogna che ci meritiamo il loro affetto e la loro spinta, siamo noi a dovere andare incontro a chi ci vuole bene facendo belle partite e coinvolgendoli con l’atteggiamento, la generosità, il sacrificio e la qualità. Dobbiamo dare loro emozioni", dice il tecnico, con una chiave di lettura che invita a dare, più che a chiedere. Oggi pomeriggio, contro la Roma, lo stadio sarà tutto giallorosso, e forse proprio questa chiave interpretativa può essere capace di muovere le corde giuste. Già, perché a livello puramente tecnico, sulla carta, il pronostico è scontato. Ma Ballardini, che in carriera si è fatto un nome nel sistemare situazioni critiche, sa bene che nel calcio si parte sempre da 0-0 e, a prescindere dalle assenze di Berardi e dello squalificato Thorstvedt dalla parte neroverde e dalla possibile stanchezza della Roma dopo il giovedì di coppa ("di solito è così, ma da quando hanno cambiato guida tecnica non hanno mai sofferto le partite infrasettimanali"), tutto è conquistabile e tutto va conquistato: "Tutto passa dal giocare da squadra. Se affronti le partite da squadra e con l’atteggiamento giusto, si vedono qualità che hai. Per me il Sassuolo ha un buon atteggiamento, vedo che i giocatori sono legati tra loro, sono amici, dimostrano di essere seri e hanno qualità interessanti. Lo spirito deve essere quello di adoperarsi affinché la squadra giochi al meglio quando ha la palla e che sia generosa e disponibile a riprenderla quando ce l’hanno gli avversari".

Mutuo soccorso, insomma, a prescindere dai ruoli, come è accaduto a Verona e col Frosinone, dove una carezza spetta a Laurienté ("il suo è stato un buon esempio"), che a Roma un anno fa fu l’uomo decisivo e oggi sarà un elemento chiave. In quella che sarà l’ultima partita prima della sosta per le nazionali e della Pasqua, in difesa, oltre all’altro squalificato Doig, mancherà anche Toljan, non ancora disponibile ("ha svolto un allenamento differenziato, probabilmente tornerà con la squadra la prossima settimana", ha spiegato il tecnico), ma sono tra i convocati e pronti all’utilizzo Kumbulla, Tressoldi e Missori. Ballardini non ha anticipato alcuna decisione in merito alla formazione, centrocampo incluso, e non si possono escludere sorprese, dopo quanto visto dal 1’ col Frosinone. Ciò che conta, del resto, è piuttosto semplice: "Pensare a una partita per volta, e giocare da squadra".