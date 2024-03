Mister Bianco: "Prima dobbiamo salvarci. Ma poi il mio obiettivo saranno i playoff"

Dopo il silenzio del post gara con la Feralpi, Paolo Bianco è tornato in sala stampa alla vigilia del delicato match di Cittadella.

Inevitabile cominciare da sabato scorso: "Sarei venuto volentieri a rispondere alle vostre domande, ma la società ha deciso così anche per un senso di protezione nei miei confronti. Se avessi potuto scegliere di testa mia sarei andato tranquillamente davanti a tutto e a tutti, non ho nulla da nascondere e posso andare sempre a testa alta, in questo lavoro do tutto me stesso. Se la società mi ha parlato dopo la gara? Di solito la famiglia Rivetti dopo il match non passa tempo con me; stavolta invece, mentre il direttore Vaira parlava con voi giornalisti, il presidente Carlo, Matteo e Silvio sono stati in ufficio col sottoscritto, è stato un gesto importante". Il silenzio di sabato è stato in qualche modo poco apprezzato dalla gente: "Non lo so, non faccio vita social, neanche quando le cose vanno bene. Mi spiace per la gente, ma io non posso stare dietro all’umore delle persone, specialmente di quelle che aspettano un momento di difficoltà per vedere fallire gli altri". Si parla poi del ko con la Feralpi: "Avevamo approcciato la partita nella maniera giusta, passando subito in vantaggio. Non mi piace parlare degli arbitri, ma il regolamento è chiaro: su Gliozzi una volta che l’arbitro fischia è rigore, non c’era un’immagine chiara che dicesse il contrario, e alla stessa maniera una volta che Ponsi ha il braccio basso e vicino al corpo non si può fischiare il penalty. Due episodi che hanno condizionato il nostro peggior secondo tempo della stagione e alla fine abbiamo perso meritatamente".

Gli chiediamo di Tremolada, passato da giocatore quasi intoccabile a dimenticato, e se ci possa essere il rischio, da parte degli esclusi, di trasmettere, involontariamente, negatività allo spogliatoio: "Se qualcuno sa che il gruppo non è unito me lo dica, perchè a me non risulta. Chi non gioca ora ha giocato prima, e chi non giocava sta giocando. Se un giocatore sta fuori e vedo che chi gioca al posto suo sta facendo bene, non vedo perché devo cambiare. Questo non vuol dire che da qui alla fine Tremolada, Gagno o Pergreffi non avranno mai più spazio". Intanto le squadre dietro vanno forte: "Il mio obiettivo sono ancora i playoff. Però sono realista e so che siamo in un momento di difficoltà e dobbiamo il prima possibile fare i punti per raggiungere la salvezza. A Cittadella? Dovremo avere l’approccio migliore possibile e fare uscire i nostri valori tecnici in una gara molto delicata contro una squadra che lotta su ogni pallone".

In azzurro Il ct della Nazionale Under 20, Alberto Bollini, ha convocato per la gara degli azzurrini contro la Romania, in programma giovedì prossimo a Timisoara, Alessandro Pio Riccio e Fabio Abiuso.

