Mister Dionisi soddisfatto della prestazione: "Peccato, avevamo fatto la partita giusta"

Due volte ci aveva giocato, a San Siro contro il Milan, due volte ci aveva vinto, Alessio Dionisi, dentro il Meazza rossonero. Non c’è stato il tre dopo il due, e nel proverbio sovvertito c’è molto di una transizione che per i neroverdi si fa complicatissima. Una sconfitta di misura dice che la prestazione c’è stata, il risultato tuttavia condanna i neroverdi, inchiodandoli ai propri limiti. Che ci sono, ed evidenti: gol si prende sempre – con quella di San Siro siamo a 26 di fila – e quando non lo si fa si perde: l’equazione, impietosa, traduce conti che non tornano, e nei confronti dei quali il tecnico neroverde Alessio Dionisi perde, inevitabilmente, il sonno chiudendo un 2023 tutt’altro che semplice, di cui la gara di San Siro, combattuta ma persa, è paradigma.

"C’è rammarico: abbiamo fatto la partita giusta, abbiamo creato situazioni interessanti ma abbiamo perso – dichiara il tecnico dei neroverdi – peccato per sostituzioni forzate e peccato perché ad una prestazione del genere poteva seguire un altro risultato", spiega l’allenatore, che salva la prestazione e chiede ai suoi di proseguire su questa strada.

"Un conto è fare prestazione e risultato, un altro non fare risultato: qui tocca stare, e qui stiamo", dice ancora l’allenatore neroverde, che misura "il fiato corto con il quale si arriva a gare come queste: dobbiamo essere più efficaci, più puntuali".

Sul capitolo rinforzi, Dionisi non vuole mettere becco: "Mercato? – dice – Ci penserà la società, ma io mi fido del mio gruppo". Che, tuttavia, ha perso parecchio terreno negli ultimi mesi. "Potevamo avere qualche punto in più e un’altra classifica, vero, ma quello che meritavamo e non abbiamo non dev’essere un alibi. Le prestazioni le facciamo, il risultato non arriva, ma se ci mettiamo in discussione in questo modo non ne usciamo: dobbiamo far gruppo, aiutarci da solo e guardare aventi, cercando di crescere ancora. Non è semplice, ma lavoriamo anche per quello, senza tuttavia pensare troppo al mercato, ma piuttosto a quello che saremo in grado di fare già dalla prossima partita, non meno semplice di quella che abbiamo affrontato oggi".

