Mister Gori non cerca scuse: "Il primo responsabile sono io"

Mattia Gori fatica a trovare delle spiegazioni per la priva della sua squadra che non è praticamente entrata in campo nella gara con lo Zenith. A San Damaso sarebbe stata l’occasione per fare un altro passo verso la salvezza e confermare la crescita vista con Riccione e San marino, ma lo 0-3 azzera di nuovo tutto in casa biancazzurra. "E’ stata una sconfitta rotonda, netta e meritata – le prime parole del tecnico - sono il primo che deve chiedere scusa a tutti, abbiamo fatto un prestazione negativa sotto tutti i punti di vista. Probabilmente ha influito il fatto che abbiamo preso gol subito alla prima azione dopo pochi minuti, ma non c’è nulla di tattico nella nostra sconfitta, abbiamo sbagliato atteggiamento, non abbiamo recuperato seconde palle o vinto contrasti e questa è responsabilità mia. Probabilmente non sono riuscito a trasmettere alla squadra l’importanza della gara, abbiamo fatto una prova che non ha aggettivi, non serve nemmeno parlare dello sviluppo del match, quello che dovrò dire alla squadra lo dirò in separata sede ed è giusto che sia io a metterci la faccia". La Cittadella veniva da due clean sheet di fila e da 6 punti che erano valsi il +5 sulla zona calda, ma invece di fare il salto di qualità ha fatto tre passi indietro. "Ora bisogna solo resettare in vista della gara di domenica a Forlì – prosegue il tecnico - non eravamo fenomeni dopo 2 vittorie di fila e non siamo. Brocchi adesso. Dispiace perché questa squadra non aveva mai fatto più di 3 risultati utili di fila, di 3 gare consecutive senza prendere gol e di 2 vittorie di fila in casa: per questo dico che un’occasione per far vedere che eravamo cresciuti e pronti per qualcosa di altro, ma si vede che ancora non lo siamo. Abbiamo perso una grande occasione, ma ora prevale l’amarezza per la prestazione che dà grande sconforto, da martedì pensiamo a fare domenica prossima quello che sembrava non sapessimo fare in campo con lo Zenith".