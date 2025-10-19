Mister Grosso soddisfatto: "E’ un punto che vale"

"Il punto ce lo teniamo stretto: terzo risultato utile consecutivo, porta inviolata. Ci sono tante cose positive e altre meno positive, nella nostra gara, ma il risultato che abbiamo ottenuto è giusto, e importante". Dieci punti in sei gare e, al via del Mare, una prova di grande sostanza, da squadra solida e quadrata: ha di che essere soddisfatto Fabio Grosso, e pazienza se "abbiamo provato a vincere ma non ci siamo riusciti. Sapevamo – aggiunge il tecnico del Sassuolo - che avremo affrontato una gara difficile, contro una squadra in fiducia che in campo mette grande voglia e altrettanta intensità: abbiamo forse patito qualcosa in avvio, ma siamo stati bravi a resistere, e nella ripresa siamo cresciuti, alzando i giri della gara e creando i presupposti per costruire palle gol che a causa di qualche sbavatura non siamo riusciti a concretizzare". A questo proposito, il rimpianto più grande dell’allenatore neroverde è per quell’azione che sembrava poter mettere le ali ai suoi: Laurientè ha sprecato, ma Grosso glissa sulla disattenzione del francese, non senza nascondere, tuttavia, un po’ di ovvio rammarico. "Era un’azione fatta bene, abbiamo attaccato la profondità liberando due attaccanti, e l’abbiamo chiusa senza nemmeno tirare in porta. Pazienza, quella dei miei resta comunque una prova buona, anche dal punto di vista dell’attenzione e della capacità di leggere i momenti della partita, ma potevamo essere più ‘puliti’", recrimina Grosso, e le sue recriminazioni fanno il paio con quelle di Eusebio Di Francesco, la cui analisi è opposta e speculare a quella dell’allenatore neroverde. "Abbiamo concesso poco al Sassuolo nel primo tempo, e abbiamo fatto la gara per vincerla: purtroppo – la chiosa del Difra – ci è mancato il guizzo".