Mister Nanoprom, 47enne sassolese, al secolo Gian Luca Falleti, nel mirino di Forbes

Taglia un altro traguardo il 47enne sassolese Mister Nanoprom, al secolo Gian Luca Falleti, fondatore e patron dell’azienda Nanoprom Chemicals di Casalgrande. La sua vicenda umana e imprenditoriale (ha fatto l’assicuratore, il camionista e ha consegnato pizze, poi ha fondato un’azienda che produce le vernici più leggere al mondo e ora collabora con scuderie di Formula 1 e con aziende del settore spazio) non è sfuggita infatti all’edizione italiana di Forbes, la prestigiosa rivista americana di classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle. Nel numero di giugno, in un servizio dedicato alla "space economy" e intitolato "Un sogno emiliano", Falleti si racconta a 360 gradi, regalando anche qualche anticipazione sui suoi prossimi progetti "spaziali". "Nanoprom – è scritto nel servizio citato – sta già lavorando per il coating di satelliti, rivestimenti termici… elettronica all’interno e vetrificazione di minisatelliti".