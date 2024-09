Mister Salmi ammette : "Ho sbagliato i cambi. Loro più bravi di noi"

Basta un errore difensivo in D per trasformare la classica gara da 0-0 in una sconfitta. E mister Francesco Salmi si prende la colpa per i cambi che hanno a suo dire portato al ko. "Non abbiamo fatto bene – le sue parole – in una gara scorbutica, qualcuno alla vigilia ridacchiava quando lo dicevo ma era perché sapevo che l’Imolese ci avrebbe dato fastidio. Noi però non abbiamo fatto bene, non dico che abbiamo meritato di perdere perché forse il risultato più giusto sarebbe stato il pari. Però loro sono stati più bravi a interpretarla, soprattutto nel primo tempo che noi abbiamo buttato via e nel calcio si perde. Poi nella ripresa ho provato a vincerla e invece l’ho persa, il risultato è responsabilità mia, coi cambi ho cercato di modificare l’assetto, ma forse ho appesantito la situazione". Salmi assolve Sardella col cui svarione di è innescato Raffini nel gol. "E’ un giovane – spiega – e succede di andare su quella palla con un po’ di inesperienza. Ma Sardella non ha nessuna colpa. E’ stata una gara strana, loro l’hanno interpretata meglio, non ci sono tante altre cose da dire e pur non giocando molto bene siamo comunque stati puniti da un episodio. Ora riprendiamo la marcia verso Riccione, sappiamo il campionato che dobbiamo fare, non abbiamo mai perso di vista la realtà dopo le prime 2 vittorie". RISULTATI. Cittadella-Imolese 0-1, Lentigione-Sasso M. 1-1, Progresso-Pistoiese 0-2, Sammaurese-Prato 1-1, Fiorenzuola-Piacenza 0-1, Ravenna-Tuttocuoio 2-1, Corticella-San Marino 2-0, Tau-Riccione 2-1, Zenith-Forlì 0-3. Clas. Tau 9, Forlì 7, Ravenna, Piacenza, Cittadella e Imolese 6, Lentigione e Prato 5, Pistoiese, Sasso M. e Fiorenzuola 4, Corticella, Tuttocuoio e Riccione 3, Sammaurese 2, San Marino e Zenith 1, Progresso 0.