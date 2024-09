Mister Salmi soddisfatto : "Potevamo chiuderla prima . Ma sono tre punti preziosi"

Francesco Salmi si gode la terza vittoria nelle prime 4 giornate della sua Cittadella, che per la prima volta in stagione ha anche chiuso la porta inviolata. "E’ stata una vittoria importante – le parole del tecnico – perché in questo girone le gare si giocano sul filo del rasoio. Abbiamo cominciato alla grande la gara con il vantaggio, poi abbiamo avuto l’occasione del 2-0 soprattutto nel primo tempo e lì bisognava concretizzare meglio. Perché poi loro cresciuto nella ripresa e abbiamo corso un po’ di rischi alla fine con qualche palla messa dentro nella nostra area. Voglio rivedere il gol che ci ha annullato, ma comunque andiamo a casa con 3 punti preziosi, perché ottenuti su un campo difficile contro una buona squadra che gioca a calcio. Alla fine i ragazzi hanno fatto una buona prestazione". Il tecnico, che anche dopo le prime 2 vittorie, aveva chiesto di tenere un profilo basso, sottolinea la crescita del gruppo. "Stiamo facendo passi avanti – conclude – ora i ragazzi hanno la maturità giusta per capire le partite, gli faccio i complimenti".

RISULTATI. Così la 4^ giornata: Zenith-Tau 0-1, Imolese-Progresso 1-0, U. Riccione-Cittadella 0-1, Sasso M.-Prato 2-1, Piacenza-Lentigione 1-1, Forlì-Corticella 5-0, Tuttocuoio-Sammaurese 2-1, San Marino-Fiorenzuola 1-0, Pistoiese-Ravenna 1-0. Clas. Tau 12, Forlì 10, Cittadella e Imolese 9, Piacenza, Piacenza e Sasso M. 7, Lentigione, Ravenna e Tuttocuoio 6, Prato 5, Fiorenzuola e San Marino 4, Corticella e Riccione 3, Sammaurese 2, Zenith 1, Progresso 0. Nella 5^ giornata di domenica 5 ottobre la Cittadella ospiterà alle 15 a San Damaso la Victor San Marino che ieri ha colto il primo successo.