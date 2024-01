Mister Serpini: "Avvio ’leggero’. Episodi sfortunati"

Il finale di gara col rosso a Cortesi rende ancora più nera la giornata del Carpi, come si capisce dalle parole di mister Cristian Serpini. "Cosa è successo? Dopo il fischio quelli del Prato si sono catapultati tutti contro Saporetti – spiega – e abbiamo cercato di andare in protezione, poi gli insulti dalla tribuna hanno portato Cortesi a rispondere e l’arbitro l’ha espulso perché ha risposto alle provocazioni. Ma non voglio aggiungere nulla sull’atteggiamento tenuto dal Prato, se fossi stato dall’altra parte sarei stato anche io nervoso".

Sulla gara il tecnico punta il dito sull’approccio dei suoi costato il gol dopo 4’. "E’ stato pessimo come approccio in avvio e sui due gol – prosegue – nei quali siamo stati "leggeri". Questo è un problema che si ripete, una volta a uno e una volta all’altro giocatore. Poi noi questi errori li paghiamo sempre e tutti e dopo è dura rimediare. Penso che i due tiri dei gol del Prato, gli unici due nello specchio, siano stati simili a quelli di Sall, ma sui nostri il portiere loro para, mentre gli altri ci fanno sempre gol". Con l’uscita di Cortesi il Carpi ha come sempre perso metri. "Purtroppo quello di Cortesi – spiega – è stato un cambio forzato per un problema all’inguine e non rischiare di perderlo più a lungo. Abbiamo questo difetto molto grande, quando giochiamo alla pari con le altre, cose che in un girone così equilibrato accade spesso, non vinciamo mai, non riusciamo mai a portare dalla nostra gli episodi. Non lo abbiamo fatto nel primo tempo con almeno 4 occasioni, mentre nel secondo tempo abbiamo creato poco, penso anche loro. Però hanno vinto. Gli ingressi? Spesso ho elogiato chi è entrato, questa volta D’Orsi e Larhrib non hanno dato che mi aspettavo anche perché avevamo davvero poche alternative da inserire". In casa pratese mister Raffaele Novelli è sorridente. "Abbiamo fatto una buona gara".

